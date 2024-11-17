Microsoft начала выпускать установочные образы с Windows для ПК на Arm-процессорах

Для ПК на чипах Snapdragon X Plus и Elite, позволяющих запускать на Windows 11 ИИ-систему Copilot+, такой возможности раньше не было. Теперь же Microsoft представила образ диска Windows 11 для x86-версий, но отдельный от них. Как отмечает ArsTechnica, этот образ пригодится не только для чистой установки, но и для переустановки Windows после обновления SSD и настройки виртуальных машин Windows на ПК и Mac на базе Arm.

Также отмечается, что раньше Microsoft предлагала образы диска и для некоторых сборок Windows Insider Preview Arm, но это были бета-версии, которые могли быть как законченными, так и нестабильными. Теперь это исправлено.