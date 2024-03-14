Microsoft начала закрытое тестирование новых функций Paint

В свежей версии, которая сейчас тестируется, появились приятные мелочи, которые сделают рисование удобнее. Например, Microsoft наконец-то добавили слайдер для размера кисти, карандаша и ластика. Теперь не придется тыкать наугад, чтобы выбрать толщину линии.

Также появилось больше опций для работы с фоном. Можно в пару кликов менять цвет фона, а если нужно – вообще сделать его прозрачным. Разработчики даже добавили удобное горячее сочетание клавиш для включения/выключения фонового слоя.

Наконец, появилась функция копирования видимых элементов со всех слоев. Достаточно выделить нужный фрагмент и нажать специальную комбинацию клавиш. Очень полезная штука, если приходится часто собирать в Paint несложные коллажи.