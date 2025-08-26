Microsoft начала заваливать пользователей навязчивой рекламой Windows 11

Обозреватели со ссылкой на соцсети говорят о том, что, вероятно, речь идёт едва ли не о всех пользователях Windows 10, потому что очень много людей пишет обо этих уведомлениях.

Такая навязчивость Microsoft объясняется тем, что официальная поддержка Windows 10 закончится 14 октября 2025 года. После этого пользователи не смогут получать техподдержку и обновления безопасности. В качестве альтернативы компания предлагает перейти на Windows 11, которую можно скачать сразу или запланировать установку.

Однако в этой рекламе Windows 11 есть доля лукавства: владельцы Windows 10 смогут продолжать получать обновления и после 14 октября. В июле Microsoft запустила программу Extended Security Updates (ESU), дающую доступ к обновлениям безопасности на целый год. Для этого необходимо синхронизировать OneDrive и учётную запись Microsoft. Также можно купить годовую подписку на патчи безопасности за $30.