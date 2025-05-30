Microsoft начнёт одновременно обновлять Windows и приложения

Менеджер по продуктам Windows Энджи Чен рассказала о концепции «Центра обновления Windows», который будет служить платформой для разработчиков, выпускающих обновления и патчи для своих программ параллельно с обновлениями Windows, что упростит процесс обновления для пользователей. В настоящее время обновления Windows и сторонних программ происходят отдельно, но новый подход позволит пользователям удобно устанавливать улучшения ОС и приложений одновременно через Центр обновления Windows.

Чен предложила для начала распространить эту концепцию на корпоративных пользователей и анонсировала закрытое тестирование с разработчиками бизнес-приложений. Как отмечает источник, предложенная единая система обновлений может принести пользу и обычным пользователям.