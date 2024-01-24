Microsoft наконец добавила в утилиту «Ножницы» функции редактирования изображений

По словам PhantomOfEarth, в «Ножницах» наконец появился редактор изображений. Когда выйдет стабильная версия Windows с обновлённой утилитой, пользователи смогут выбирать объект на экране и выделять его, сохраняя в редактор. При редактировании получившегося изображения можно будет добавлять квадраты, треугольники, круги и стрелки.

Но по какой-то причине даже от бета-тестеров обновление «Ножниц» скрыто. Поэтому пока нет никакой информации о том, когда выйдет обновление с новой функцией утилиты, впервые появившейся в Windows Vista в 2000 году.