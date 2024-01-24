Microsoft наконец добавила в утилиту «Ножницы» функции редактирования изображений

Опубликовано 24 января 2024, 22:09
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Microsoft наконец добавила в утилиту «Ножницы» функции редактирования изображенийЭтого не хватало с 2000-х годов
Энтузиаст под ником PhantomOfEarth в соцсети Х написал пост о том, что с помощью манипуляций с кодом в бета-версии Windows 11 смог получить доступ к обновлённой утилите «Ножницы» (Snipping Tool) для захвата изображений и объектов на экране компьютера.
По словам PhantomOfEarth, в «Ножницах» наконец появился редактор изображений. Когда выйдет стабильная версия Windows с обновлённой утилитой, пользователи смогут выбирать объект на экране и выделять его, сохраняя в редактор. При редактировании получившегося изображения можно будет добавлять квадраты, треугольники, круги и стрелки.
Но по какой-то причине даже от бета-тестеров обновление «Ножниц» скрыто. Поэтому пока нет никакой информации о том, когда выйдет обновление с новой функцией утилиты, впервые появившейся в Windows Vista в 2000 году.
Источник:Windows Central
Автор:Андрей Кадуков
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