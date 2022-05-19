Microsoft наконец признала Windows 11 совместимой со всеми компьютерами из системных требований

Теперь ОС на свой компьютер сможет установить практически любой пользователь посредством Центра обновлений Windows. Microsoft достаточно протестировала систему на устройствах множества пользователей, позволив им обновиться. При этом Windows 11 не будет обязательной, пользователи сами решат, обновляться им до новой системы или оставаться на Windows 10, которую будут поддерживать ещё 3 года.

Но установить новую систему смогут не все желающие: на компьютеры, у процессоров которых есть проблема с драйверами Intel SST (Smart Sound Technology), даже при соотвествии всем требованиям, Windows 11 не установится.