Microsoft намерена обязать разработчиков сторонних приложений внедрять в продукты ИИ

На последней конференции для разработчиков Build 2025, организованной Microsoft, ключевым было обсуждение внедрения в Windows приложений с функционалом ИИ и необходимостью подключения к Windows Copilot Runtime.

Как отмечается, сессии конференции, такие как создание приложений с функциями ИИ на ПК с чипсетом Snapdragon X Elite и оснащение Windows-приложений функциями ИИ с помощью WinAppSDK, призваны побудить разработчиков не просто использовать ИИ, но и «пролить свет на интеграцию ИИ в приложения».

По словам обозревателей Windows Latest, Microsoft нацеливается на создание «родных приложений для Windows» с функциями ИИ, обучая разработчиков интегрировать локальные модели ИИ и создавать «умные» приложения на основе данных, используя WinAppSDK.