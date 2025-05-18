Приложения
Опубликовано 18 мая 2025, 06:00
1 мин.

Microsoft намерена обязать разработчиков сторонних приложений внедрять в продукты ИИ

Для этого даже провели большую конференцию
Портал Windows Latest рассказал, что Microsoft стремится интегрировать ИИ в приложения для Windows от сторонних разработчиков.
Microsoft намерена обязать разработчиков сторонних приложений внедрять в продукты ИИ

© Microsoft

На последней конференции для разработчиков Build 2025, организованной Microsoft, ключевым было обсуждение внедрения в Windows приложений с функционалом ИИ и необходимостью подключения к Windows Copilot Runtime.

Как отмечается, сессии конференции, такие как создание приложений с функциями ИИ на ПК с чипсетом Snapdragon X Elite и оснащение Windows-приложений функциями ИИ с помощью WinAppSDK, призваны побудить разработчиков не просто использовать ИИ, но и «пролить свет на интеграцию ИИ в приложения».

По словам обозревателей Windows Latest, Microsoft нацеливается на создание «родных приложений для Windows» с функциями ИИ, обучая разработчиков интегрировать локальные модели ИИ и создавать «умные» приложения на основе данных, используя WinAppSDK.