Microsoft нашла способ сделать приложения для Windows 11 более производительными

Windows App SDK — набор инструментов для разработчиков, позволяющий работать в предпочитаемом фреймфорке, например в Win32, что эффективно при разработке Windows-приложений с доступом к современным API. После обновления этого продукта Microsoft разработчики смогут ускорить загрузку приложений в два раза, сделать их размер в восемь раз меньше и в целом улучшить производительность. Однако для того, чтобы приложения дошли до пользователей в таком виде, разработчики должны обновить уже существующие продукты.

Как отмечается, раньше у таких решений тоже были проблемы с производительностью. Зачастую такое ПО долго загружалось, было нестабильным, с зависающей анимацией и т.д. Но, как обещает Microsoft, с выходом обновлённого Windows App SDK ситуация изменится.