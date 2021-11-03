Microsoft научила Windows вставлять текст, скопированный на смартфонах

Теперь у Android-версии клавиатуры имеется общий буфер обмена с Windows. Для того, чтобы такая возможность активировалась и у вас, надо обновить приложение SwiftKey до версии 7.9.0.5.

Стоит понимать, что нововведение не активировано по умолчанию. Но делается это достаточно просто: нужно лишь выбрать в приложении пункт Rich Input. Затем необходимо в меню «Буфер обмена» включить опцию «Синхронизировать буфер обмена с облаком».Тогда SwiftKey предложит войти в систему либо создать учётную запись Microsoft.

Что же до «манипуляций» на Windows, то здесь нужно открыть приложение «Настройки» и перейти в меню «Система». Там уже останется выбрать «Буфер обмена», затем активировать переключатели «История буфера обмена» и «Синхронизация между устройствами».