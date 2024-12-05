Microsoft не откажется от высоких требований к ПК для установки Windows 11

Trusted Platform Module, или TPM 2.0, — технология защиты, позволяющая запускать программы с высоким уровнем безопасности. Без соблюдения этого условия установить Windows 11 на ПК не получится. В Microsoft объяснили такие требования гарантией безопасной пользователей и стабильной работой Windows.

Представитель корпорации ответил на комментарии пользователей, что понижать системные требования для Windows 11 нельзя: TPM изолирует криптографические процессы от ЦП и усложняет задачи по взлому компьютера. Кроме того, эта технология — стандарт будущего, и наличие TPM на ПК не обсуждается.

«Этот уровень изоляции помогает гарантировать, что конфиденциальная информация остаётся защищенной от потенциальных угроз», — сказано в сообщении Microsoft.