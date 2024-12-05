Microsoft не откажется от высоких требований к ПК для установки Windows 11

Опубликовано 05 декабря 2024, 12:451 мин.
Microsoft не откажется от высоких требований к ПК для установки Windows 11Поэтому на старые ПК установить эту ОС не получится
Издание XDA сообщило о том, что, несмотря на многочисленную критику и требования части пользователей снизить характеристики безопасности ПК для установки Windows 11, Microsoft не будет отменять эти требования. Речь идёт об обязательном наличии на ПК TPM 2.0.
Trusted Platform Module, или TPM 2.0, — технология защиты, позволяющая запускать программы с высоким уровнем безопасности. Без соблюдения этого условия установить Windows 11 на ПК не получится. В Microsoft объяснили такие требования гарантией безопасной пользователей и стабильной работой Windows.
Представитель корпорации ответил на комментарии пользователей, что понижать системные требования для Windows 11 нельзя: TPM изолирует криптографические процессы от ЦП и усложняет задачи по взлому компьютера. Кроме того, эта технология — стандарт будущего, и наличие TPM на ПК не обсуждается.
«Этот уровень изоляции помогает гарантировать, что конфиденциальная информация остаётся защищенной от потенциальных угроз», — сказано в сообщении Microsoft.