Microsoft не успеет внедрить движок Adobe PDF в свой браузер вовремя

Когда эти изменения были анонсированы, Microsoft обещала, что внедрение новой технологии завершится в начале 2024 года, чего не случилось. Почему так, компания не объясняет.

Microsoft и Adobe обещали, что все базовые функции просмотрщика PDF останутся бесплатными при миграции потребительских устройств на новую программу, однако при включении ПО пользователи будут видеть рекламу подписки на расширенную версию редактора. Но в итоге планы вендоров изменились: в техническом блоге Microsoft появилась информация, что внедрение Adobe PDF в браузер Edge перенесено на лето 2024 года. Причём этот движок будет соседствовать со старым ПО для просмотра PDF по умолчанию встроенного в браузер.

Но главенствовать будет именно старый движок, включить новый софт можно будет в тестовом режиме, перейдя на страницу edge://flags page и включив флажок «Новый просмотрщик PDF».

Полноценное внедрение просмотрщика PDF от Adobe начнётся в начале 2025 года после того, как из Edge Microsoft окончательно удалят штатное ПО для PDF. И позже этим же летом компания начнёт внедрять новый движок и политику отказа от использования на управляемых устройствах.