Microsoft Notepad научился проверять орфографию спустя 40 лет

Принцип работы проверки орфографии в блокноте практически идентичен Word и Edge: слова с ошибками подчеркиваются красной линией, а по клику правой кнопкой мыши появляется список вариантов исправления. Интересная особенность — проверку орфографии можно отключить для определенных типов файлов, например, кодов или сценариев.

Стоит отметить, что в этом году Microsoft планирует удалить приложение WordPad из Windows 11, делая ставку на обновленный Notepad. Помимо проверки орфографии, блокнот получил темную тему, вкладки, счетчик символов и даже виртуальный спиннер. А еще он интегрировался с искусственным интеллектом Copilot, пишет Engadget.