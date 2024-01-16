Microsoft нужны ваши деньги: найдены следы платной версии ИИ Copilot Pro

08:15, 16 января 2024
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Microsoft нужны ваши деньги: найдены следы платной версии ИИ Copilot ProБесплатный никуда не денется
Microsoft планирует ввести подписку Copilot Pro, расширяя границы использования своего ИИ. Это открытие было сделано благодаря анализу кода браузера Edge на Android, где были найдены упоминания о Copilot Pro.
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Какие возможности откроются с Copilot Pro? Пользователи, скорее всего, получат доступ к самым последним ИИ-моделям компании, приоритетный доступ для быстрых ответов и создание изображений высокого качества. Это станет большим шагом вперед по сравнению с существующей бесплатной версией Copilot, уже предлагающей продвинутые функции.
Интересно, что текущие ограничения Copilot, такие как лимит в 30 ответов на сессию и 300 диалогов в день, в новых данных о Copilot Pro не упоминаются, как и информация о ценах на обновленный продукт.
Источник:AndroidAuthority
Автор:Булат Кармак
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