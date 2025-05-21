Microsoft обвинила Apple в задержке запуска мобильного магазина Xbox

Компания подала юридическое заявление в поддержку Epic Games, которая продолжает спор с Apple по поводу правил App Store. Microsoft указала, что из-за политики Apple она не может внедрить функцию покупки игровых товаров вне приложений, несмотря на судебное решение, допускающее такую возможность.

Суд разрешил разработчикам указывать ссылки на альтернативные способы оплаты, однако Microsoft утверждает, что Apple продолжает мешать этому, вводя дополнительные ограничения и экономические препятствия. В частности, компания не может свободно информировать пользователей о других способах оплаты.

Если Microsoft все же решится на запуск мобильного магазина Xbox до окончательного решения суда, существует риск, что в случае победы Apple в апелляции, проект придется свернуть.

Также под ограничениями Apple находится и основное мобильное приложение Xbox. Microsoft хотела реализовать в нем возможность покупки и потоковой передачи игр, но из-за правил App Store эти функции не могут работать одновременно. В результате пользователям приходится открывать отдельный сайт Xbox Cloud Gaming в браузере.