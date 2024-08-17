Microsoft обвинили в манипуляциях для продвижения своего браузера Edge

Как отмечается, Microsoft использует «чёрный паттерн» — обманчивый элемент интерфейса или меню, разработанный для направления пользователей к определённому выбору — и этим продвигает свой браузер. Наблюдается это в корпоративном пакете Defender for Cloud Apps, который используется для защиты данных.

Если пользователь пакета не использует Edge, Microsoft подсовывает страницу с установкой браузера под видом уведомлений безопасности, гласящих, что их браузер — наиболее безопасное решение для работы с конфиденциальными данными.

Очевидно, таким образом Microsoft пытается увеличить влияние на рынок. Согласно информации сервиса StatCounter, доля Microsoft Edge — всего 5%, а лидером традиционно является Google Chrome с долей рынка 65%.