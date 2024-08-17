Microsoft обвинили в манипуляциях для продвижения своего браузера Edge

Опубликовано 17 августа 2024, 17:15
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Microsoft обвинили в манипуляциях для продвижения своего браузера EdgeБраузер предлагают скачать под видом системных сообщений
IT-специалисты западных компаний раскритиковали Microsoft за скрытное продвижение своего фирменного браузера Edge. Ссылку на установку компания продвигает под видом системных предупреждений Windows.
Как отмечается, Microsoft использует «чёрный паттерн» — обманчивый элемент интерфейса или меню, разработанный для направления пользователей к определённому выбору — и этим продвигает свой браузер. Наблюдается это в корпоративном пакете Defender for Cloud Apps, который используется для защиты данных.
Если пользователь пакета не использует Edge, Microsoft подсовывает страницу с установкой браузера под видом уведомлений безопасности, гласящих, что их браузер — наиболее безопасное решение для работы с конфиденциальными данными.
Очевидно, таким образом Microsoft пытается увеличить влияние на рынок. Согласно информации сервиса StatCounter, доля Microsoft Edge — всего 5%, а лидером традиционно является Google Chrome с долей рынка 65%.