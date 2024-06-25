Microsoft обвинили в нарушении антимонопольных правил ЕС

Опубликовано 25 июня 2024, 23:00
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Microsoft обвинили в нарушении антимонопольных правил ЕСИз-за приложения Teams
Власти Брюсселя обвинили Microsoft в нарушении антимонопольных правил ЕС из-за включения приложения для коммуникаций Teams в свой популярный пакет Office. Еврокомиссия начала расследование по жалобе Slack, выявив предварительное мнение о том, что Microsoft нарушил правила, связав Teams с облачными пакетами Office 365 и Microsoft 365.
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Компания уже предпринимала шаги, отделив Teams в Европе и расширив эту политику в апреле по всему миру, однако изменения не удовлетворили ЕС. Комиссия также выразила опасения относительно ограничения взаимодействия между конкурентами Teams и собственными продуктами Microsoft.
Маргрете Вестагер, комиссар ЕС по конкуренции, заявила о необходимости дополнительных изменений в поведении Microsoft для восстановления конкуренции. Компания получила возможность ответить на обвинения и предложить меры для избежания штрафа.