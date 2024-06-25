Microsoft обвинили в нарушении антимонопольных правил ЕС

Компания уже предпринимала шаги, отделив Teams в Европе и расширив эту политику в апреле по всему миру, однако изменения не удовлетворили ЕС. Комиссия также выразила опасения относительно ограничения взаимодействия между конкурентами Teams и собственными продуктами Microsoft.

Маргрете Вестагер, комиссар ЕС по конкуренции, заявила о необходимости дополнительных изменений в поведении Microsoft для восстановления конкуренции. Компания получила возможность ответить на обвинения и предложить меры для избежания штрафа.