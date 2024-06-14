Microsoft объяснила необходимость регистрации для использования Windows

На сайте Microsoft обновился раздел со справочной информацией о необходимости регистрации для пользования Windows и о видах учётных записей. Для синхронизации настроек и файлов на различных устройствах и «повышения безопасности» компания предлагает создать интернет-аккаунт, но можно создать и локальный аккаунт без передачи данных на серверы Microsoft.

Разумеется, компания убеждает пользователей в преимуществах сетевой учётной записи. При этом портал Neowin провёл опрос среди читателей, которые рассказали, что стараются не создавать интернет-аккаунт, предпочитая локальный.