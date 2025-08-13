Microsoft объявила о прекращении поддержки Windows 11 23H2 в ноябре 2025 года

Прекращение поддержки Windows 11 23H2 версий Home и Pro начнётся с 11 ноября 2025 года — система перестанет получать обновления, включая пати безопасности. Эта версия была выпущена в октябре 2023 года.

После 11 ноября 2025 года обновления безопасности для этой версии больше не будут доступны. Если пользователи обратятся в службу поддержки Microsoft после этой даты, им будет предложено обновить устройство до последней версии Windows 11, чтобы продолжить получать поддержку.

Также Microsoft рекомендует воспользоватьтся разделом часто задаваемых вопросов для получения информации о жизненном цикле продукта.