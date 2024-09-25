Microsoft объявила о прекращении разработки обновлений для серверных ОС

Как отмечает издание The Register, это вызывает проблемы у администраторов, которые полагаются на WSUS для управления обновлениями в корпоративной среде. Некоторые администраторы переходят на другие инструменты, такие как Intune, который является более сложным в настройке и занимает больше времени.

Microsoft рекомендует использовать облачные инструменты, такие как Intune, Windows Autopatch и Azure Update Manager для управления обновлениями. При этом корпорация обещает поддерживать текущую функциональность и продолжить публикацию обновлений по каналу тестирования.

Объявление Microsoft вызвало множество комментариев. Один из администраторов высказался, что централизованное автоматизированное исправление багов «стало зависимым от внутренней корпоративной политики и бюджетных ограничений».

При этом и в Microsoft, и в The Register пояснили, что устаревание не означает, что функция будет удалена. «Хотя такие функции, как консоль управления IIS 6, почтовый сервер SMTP и WordPad, будут удалены в Windows Server 2025 (всем администраторам, использующим WordPad для профессиональной работы, стоит задуматься), Microsoft просто подтверждает, что WSUS «больше не находится в активной разработке», — отметил источник.