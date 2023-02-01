Microsoft официально прекратила продажу лицензий Windows 10

В магазинах Microsoft остались страницы с Windows 10 Home и Pro, но при попытке купить лицензию пользователь попадает в раздел обновления текущей системы до Windows 11, о чём и говорит надпись Upgrade to a Windows 11 PC, или Обнови ПК до Windows 11.

При этом компания продолжит выпускать обновления для Windows 10 до 14 октября 2025 года — после этой даты поддержка системы будет прекращена окончательно.