Microsoft официально прекратила продажу лицензий Windows 10

17:27, 01 февраля 2023
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Microsoft официально прекратила продажу лицензий Windows 10И направляет покупателей на страницу обновления системы до Windows 11
Microsoft официально прекратила продажу лицензий своей операционной системы Windows 10. Купить ключи активации ОС не получится ни на сайте Microsoft Store, ни в других онлайн- и офлайн-магазинах компании.
Фото: Olhardigital.com.br
В магазинах Microsoft остались страницы с Windows 10 Home и Pro, но при попытке купить лицензию пользователь попадает в раздел обновления текущей системы до Windows 11, о чём и говорит надпись Upgrade to a Windows 11 PC, или Обнови ПК до Windows 11.
При этом компания продолжит выпускать обновления для Windows 10 до 14 октября 2025 года — после этой даты поддержка системы будет прекращена окончательно.
Источник:Windows Latest
Автор:Андрей КадуковТеги: