Microsoft официально закроет Skype в мае: пользователям придётся перейти в Teams

В коде последней предварительной версии Skype для Windows появилось сообщение, что, начиная с мая, Skype больше не будет доступен, и пользователи, если хотят получить подобную платформу, должны общаться в Teams.

Как отмечает инсайдерский портал XDA, занимающийся исследованиями электроники и ПО, сообщение указывает, что некоторые «из ваших друзей уже перешли на Teams бесплатно». Возможно, пользователи начнут получать приглашения.

Напомним, Microsoft купила Skype в 2011 году. Инсайдеры говорят о том, что путь развития сервиса был нестабильным и хаотичным. Microsoft внедрила Skype в Windows 10 с различными приложениями для видеозвонков и обмена сообщениями, но затем их зачем-то убрала. Потом было представлено приложение UWP, но оно также было отменено.

В 2017 году Microsoft запустила Teams — платформу для совместной работы, которая является конкурентом для Slack и базируется на Skype, но теперь пришла пора полностью автономного продукта.