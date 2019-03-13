Microsoft оповестит пользователей о надвигающейся смерти Windows 7

Компания Microsoft сообщила, что пользователи компьютеров с операционной системой Windows 7 со следующего месяца начнут получать оповещения о грядущем прекращении поддержки ОС.

Основная фаза поддержки для Windows 7 закончилась ещё в январе 2015 года. После этого ОС не получала функциональных обновлений, а только лишь апдейты, направленные на ликвидацию уязвимостей в сфере безопасности. 14 января 2020 года перестанут выходить и они.

Компания собирается ускорить переход пользователей на Windows 10. В напоминаниях также будет стоять ссылка на microsoft.com/windows7, где расписываются преимущества Windows 10 и компьютеров с ней. При желании, можно будет выбрать опцию больше не показывать этих напоминаний.

Отметим, что корпоративные пользователи смогут доплатить и получать расширенные обновления безопасности Windows 7 ESU до января 2023 года.