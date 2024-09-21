Приложения
Опубликовано 21 сентября 2024, 07:30
1 мин.

Microsoft опровергла выход Windows 11 «на следующей неделе»

Новую дату компания не назвала
Инсайдерский портал Windows Latest сообщил, что крупное обновление 114H2 для Windows 11 не выйдет «на следующей неделе», как о том раструбили многочисленные информаторы. Но это не означает, что обновление отложено.
Microsoft опровергла выход Windows 11 «на следующей неделе»
© Rui Silvestre / Unsplash

Первоначально выпуск Windows 11 24H2 планировался в конце сентября или начале октября, причём Microsoft никогда официально не подтверждала дату релиза. А сейчас появилась информация, что обновление выйдет «позже в этом году». Были даже намёки на 24 сентября: якобы об этом было сказано в блоге Microsoft. Позже компания обновила сообщение, объявив, что это неверная информация.

В сообщении в блоге было сказано, что «переход на приложение Microsoft 365 в качестве точки входа в Microsoft Copilot будет совпадать с ежегодным выпуском обновлений Windows 11». Microsoft объявила, что изменения в Windows 11 будут применены к «управляемым ПК, начиная с сентября 2024 года». Якобы новые возможности будут включать предварительную версию с защитой, которая будет доступна с 24 сентября 2024 года, и ежемесячные обновления безопасности, которые будут выпускаться ежемесячно, начиная с 8 октября.

Microsoft уточнила, что эти даты относятся только к ежемесячным обновлениям для поддерживаемых версий Windows 11 и не связаны с доступностью Windows 11 24H2 для широкой публики. Конкретную дату релиза Windows 11 24H2 вендор так и не назвал, намекая, впрочем, что обновление выйдет «достаточно скоро».