Microsoft опровергла выход Windows 11 «на следующей неделе»

Первоначально выпуск Windows 11 24H2 планировался в конце сентября или начале октября, причём Microsoft никогда официально не подтверждала дату релиза. А сейчас появилась информация, что обновление выйдет «позже в этом году». Были даже намёки на 24 сентября: якобы об этом было сказано в блоге Microsoft. Позже компания обновила сообщение, объявив, что это неверная информация.

В сообщении в блоге было сказано, что «переход на приложение Microsoft 365 в качестве точки входа в Microsoft Copilot будет совпадать с ежегодным выпуском обновлений Windows 11». Microsoft объявила, что изменения в Windows 11 будут применены к «управляемым ПК, начиная с сентября 2024 года». Якобы новые возможности будут включать предварительную версию с защитой, которая будет доступна с 24 сентября 2024 года, и ежемесячные обновления безопасности, которые будут выпускаться ежемесячно, начиная с 8 октября.

Microsoft уточнила, что эти даты относятся только к ежемесячным обновлениям для поддерживаемых версий Windows 11 и не связаны с доступностью Windows 11 24H2 для широкой публики. Конкретную дату релиза Windows 11 24H2 вендор так и не назвал, намекая, впрочем, что обновление выйдет «достаточно скоро».