Microsoft опубликовала видео с новым дизайном Paint для Windows 11

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Microsoft опубликовала видео с новым дизайном Paint для Windows 11Наконец-то хотя бы какие-то удачные изменения со времён Windows 7
Некоторое время назад в сети появились первые изображения обновлённого Paint. Их заметили внимательные пользователи на многочисленных промо грядущей Windows 11.
И вот, спустя какое-то время, Microsoft официально представила свежий графический редактор. Главный менеджер по продукту компании Панос Панаи опубликовал пост в Twitter, к которому прикрепил тизер-трейлер Paint с обновлённым дизайном.
Стоит отметить, что внешне приложения хоть и отличается от предшественника, но не радикально. По крайней мере, переход с версии для Windows XP на версию для Windows 7 ощущался как куда более серьёзный шаг вперёд.
Напомним, что у Microsoft чуть ранее уже была попытка «переосмыслить» Paint. Её результатом стало появления Paint 3D, который оказался достаточно провальным проектом. Настолько провальным, что его исключили из числа предустановленных программ ещё до анонса Windows 11.