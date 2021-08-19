Microsoft опубликовала видео с новым дизайном Paint для Windows 11

Стоит отметить, что внешне приложения хоть и отличается от предшественника, но не радикально. По крайней мере, переход с версии для Windows XP на версию для Windows 7 ощущался как куда более серьёзный шаг вперёд.

Напомним, что у Microsoft чуть ранее уже была попытка «переосмыслить» Paint. Её результатом стало появления Paint 3D, который оказался достаточно провальным проектом. Настолько провальным, что его исключили из числа предустановленных программ ещё до анонса Windows 11.