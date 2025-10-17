Microsoft отказалась от поддержки Office 2016 и 2019 — компания советует срочно обновиться

Это означает, что пользователи больше не будут получать обновления безопасности, исправления ошибок и техническую поддержку.

Хотя программы продолжат работать, компания предупреждает: использование устаревших версий Office повышает риск уязвимостей и проблем с совместимостью.

Microsoft рекомендует как можно скорее перейти на актуальные решения — Microsoft 365 или Office 2024, выпущенный в октябре прошлого года.

Поддержка также прекращена для Visio 2016/2019, Project 2016/2019 и Skype for Business 2016/2019. Для организаций, работающих без постоянного подключения к интернету, Microsoft предлагает вариант Office LTSC 2024 с продлённой поддержкой до октября 2029 года.