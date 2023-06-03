Microsoft отказалась от развития голосового помощника Cortana

17:05, 03 июня 2023
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Microsoft отказалась от развития голосового помощника CortanaВ пользу нового AI-инструмента Copilot
Microsoft сообщила, что полностью прекратит поддержку голосового помощника Cortana для Windows уже в 2023 году. Инструмент оказался не на столько востребованным у пользователей, как этого ожидали в компании.
Вместо Cortana разработчики сосредоточатся на системе Windows Copilot, которая будет работать на основе AI. Этот инструмент, вероятнее всего, выйдет в Windows 11 23H2; на данный момент Copilot доступен только в Office 365.
Также в Microsoft рассказали, что компания внедрит в Windows 11 специализированные плагины Chat Bing для интегрирования своих приложений с Windows Copilot и более эффективного вовлечения клиентов в сервисы операционной системы.
Источник:Microsoft.com
Автор:Андрей КадуковТеги:
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