Microsoft отказалась от развития голосового помощника Cortana

Вместо Cortana разработчики сосредоточатся на системе Windows Copilot, которая будет работать на основе AI. Этот инструмент, вероятнее всего, выйдет в Windows 11 23H2; на данный момент Copilot доступен только в Office 365.

Также в Microsoft рассказали, что компания внедрит в Windows 11 специализированные плагины Chat Bing для интегрирования своих приложений с Windows Copilot и более эффективного вовлечения клиентов в сервисы операционной системы.