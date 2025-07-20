Microsoft отказалась от внедрения панели задач с минимумом элементов

Как сообщает портал Windows Latest, вместо этого значок уведомлений исчез, а сокращённая дата и время стали доступны по умолчанию.

Изначально пользователи могли вернуть исходный вид панели через настройки «Дата и время», но позже Microsoft временно отключила эту функцию для решения неких проблем. По словам инсайдеров, в это время разработчики собирали отзывы пользователей, которые оказались «не самыми приятными». Брэндон ЛеБлан из программы предварительной оценки Windows Feedback Hub сообщил, что компания прислушалась к негативным отзывам и удалила «упрощающую» функцию, которая была нужна лишь нескольким десяткам пользователей.

Как отмечает источник, при этом тысячи пользователей, оставивших отзывы через Feedback Hub, хотят видеть панель задач сверху, но прогресс в этом направлении отсутствует. Это вызывает вопросы о том, насколько Microsoft действительно учитывает отзывы пользователей.