Microsoft открыла доступ к голосовому режиму Copilot Voice для всех пользователей

Теперь же это исправлено. С начала ноября Microsoft распространяет голосовой режим Copilot Voice на большее количество географических регионов и бесплатно. Ранее этот режим был доступен только в тарифе Copilot Pro за $20 в месяц.

Microsoft не сообщает, в каких странах внедряется Copilot Voice, но в список поддерживаемых регионов, скорее всего, входят многие азиатские страны. На данный момент Copilot Voice поддерживает только английский язык, но изучается возможность поддержки других языков.