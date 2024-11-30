Microsoft открыла доступ к голосовому режиму Copilot Voice для всех пользователей

Опубликовано 30 ноября 2024, 19:301 мин.
Microsoft открыла доступ к голосовому режиму Copilot Voice для всех пользователейФункция бесплатна для всех
В сентябре 2024 года Microsoft анонсировала значительно переработанный ассистент Copilot, реализованный в Windows 11. Но тогда компания не расширила голосовой режим Copilot Voice — функционал, с помощью которого можно «общаться» с нейросетью Copilot на Windows 11 — на большее количество регионов. Ранее система работала только в США.
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Теперь же это исправлено. С начала ноября Microsoft распространяет голосовой режим Copilot Voice на большее количество географических регионов и бесплатно. Ранее этот режим был доступен только в тарифе Copilot Pro за $20 в месяц.
Microsoft не сообщает, в каких странах внедряется Copilot Voice, но в список поддерживаемых регионов, скорее всего, входят многие азиатские страны. На данный момент Copilot Voice поддерживает только английский язык, но изучается возможность поддержки других языков.
Источник:Windows Latest
Автор:Андрей Кадуков