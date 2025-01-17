Microsoft открыла ИИ-функции Paint для всех пользователей

Генеративное стирание в Paint использует ИИ для «предсказания того, что находится за объектом при его стирании». Эта функция обучена на большом наборе изображений, что позволяет системе понимать закономерности и использовать шаблоны.

Например, ИИ знает, как должны выглядеть небо, дороги или трава. Чтобы воспользоваться функцией AI Generative erase в Paint, пользователю нужно нарисовать или вставить изображение, выделить нужную область, а затем выбрать опцию «Генеративное стирание». Это обновление позволяет пользователям воспользоваться новыми возможностями редактирования и улучшить свои рисунки.