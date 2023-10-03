Microsoft открыла популярный коммерческий планировщик для всех пользователей

Пока это бета-версия для Android, iOS и веб-сервиса, но уже сейчас пользоваться планировщиком могут все владельцы учётных записей Microsoft. Планировщик позволяет создавать, управлять и обмениваться списками задач на разных гаджетах. Из коробки доступны готовые шаблоны: можно выбрать списки для учёта расходов, составления рецептов и идей для подарков, а также для других задач.

Будет ли версия для компьютера, пока неизвестно. Когда закончится тестовый период, также не сообщается.