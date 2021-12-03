Microsoft открыто отговаривает своих пользователей от установки Google Chrome

Microsoft открыто отговаривает своих пользователей от установки Google ChromeИнтересно, что скажет на это американский ФАС?
Теперь же, судя по всему, редмондцы решили ещё сильнее популяризировать собственный браузер, Для этого компания начала буквально отговаривать пользователей от установки Google Chrome.
Делается это достаточно просто. Как только пользователь переходить на страницу скачивания браузера от Google, он получает уведомление, в котором Microsoft явно агитирует не переходить на Chrome.
При этом сообщения пока что появляются не у всех. Но наши коллеги из The Verge столкнулись уже с несколькими их вариантами:
Microsoft Edge работает на той же технологии, что и Chrome, с дополнительным доверием со стороны Microsoft.
«Я ненавижу экономить деньги», — так никто никогда не говорил. Microsoft Edge - лучший браузер для покупок в Интернете.
Этот браузер из 2008-го! А знаете что новое? Microsoft Edge.
На данный момент сообщается об уведомлениях лишь Windows-пользователей. Что, на самом деле, логично — именно на этой платформе чаще всего Microsoft Edge используется как средство скачивания Chrome при первичной настройке системы.