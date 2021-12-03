Microsoft открыто отговаривает своих пользователей от установки Google Chrome

Теперь же, судя по всему, редмондцы решили ещё сильнее популяризировать собственный браузер, Для этого компания начала буквально отговаривать пользователей от установки Google Chrome.

Делается это достаточно просто. Как только пользователь переходить на страницу скачивания браузера от Google, он получает уведомление, в котором Microsoft явно агитирует не переходить на Chrome.