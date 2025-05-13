Microsoft отложила Windows 11 25H2 из-за серьёзного бага с USB и Wi-Fi в коде обновления

Опубликовано 13 мая 2025, 11:341 мин.
Microsoft отложила Windows 11 25H2 из-за серьёзного бага с USB и Wi-Fi в коде обновленияНикогда такого не было и вот опять…
Microsoft отложила выпуск тестовых сборок Windows 11 25H2 из-за серьезной ошибки, затрагивающей работу USB, Wi-Fi и Bluetooth. Об этом сообщил старший менеджер программы Windows Insider Брэндон Леблан.
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По его словам, баг влияет на подключаемые устройства, включая встроенные камеры ноутбуков и мониторов, что может вызвать проблемы с их распознаванием и использованием.
Ошибка связана с новым кодом, который еще не был включен в существующие сборки для участников программы Windows Insiders. Леблан отметил, что проблема будет устранена в течение одной-двух недель, после чего тестирование новых версий продолжится.
Ранее Microsoft уже сталкивалась с подобными проблемами. Даже финальные обновления Windows 11 нередко вызывали сбои в работе проводника, панели задач и других компонентов, что вызывало критику со стороны пользователей. Однако в этот раз проблему удалось обнаружить на раннем этапе, что должно предотвратить массовые жалобы.