Microsoft отложила Windows 11 25H2 из-за серьёзного бага с USB и Wi-Fi в коде обновления

По его словам, баг влияет на подключаемые устройства, включая встроенные камеры ноутбуков и мониторов, что может вызвать проблемы с их распознаванием и использованием.

Ошибка связана с новым кодом, который еще не был включен в существующие сборки для участников программы Windows Insiders. Леблан отметил, что проблема будет устранена в течение одной-двух недель, после чего тестирование новых версий продолжится.

Ранее Microsoft уже сталкивалась с подобными проблемами. Даже финальные обновления Windows 11 нередко вызывали сбои в работе проводника, панели задач и других компонентов, что вызывало критику со стороны пользователей. Однако в этот раз проблему удалось обнаружить на раннем этапе, что должно предотвратить массовые жалобы.