Microsoft Paint не сможет полноценно работать без нейронного процессора в компьютере

В Windows 11 Paint может получить поддержку нейропроцессоров (NPU), что откроет доступ к еще более продвинутым функциям на основе искусственного интеллекта.

NPU – это специализированный чип, который обрабатывает задачи ИИ и машинного обучения непосредственно на устройстве. Это обеспечивает более высокую скорость и эффективность по сравнению с использованием облачных сервисов или обычных CPU.

В новой версии Paint был обнаружен файл «NPUDetect», что говорит о возможности определения и использования NPU. С учетом уже имеющегося ИИ-режима Cocreator, это может означать интеграцию новых функций, таких как:

Продвинутые инструменты редактирования: например, интеллектуальное выделение объектов, автоматическое улучшение изображения, шумоподавление и т.д.

Реальные эффекты в реальном времени: стилизация изображений, изменение цвета, применение фильтров и многое другое – все это будет происходить без задержек.

Стоит отметить, что это пока лишь предположения, основанные на найденных файлах. Microsoft не делала официальных заявлений о новых функциях Paint.