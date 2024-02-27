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Приложения
Опубликовано 27 февраля 2024, 11:39
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Microsoft Paint не сможет полноценно работать без нейронного процессора в компьютере

Будущее уже настало
Легендарный редактор Paint, недавно получивший функции DALL-E 3 и удаления фона, готовится к новому скачку.

В Windows 11 Paint может получить поддержку нейропроцессоров (NPU), что откроет доступ к еще более продвинутым функциям на основе искусственного интеллекта.

NPU – это специализированный чип, который обрабатывает задачи ИИ и машинного обучения непосредственно на устройстве. Это обеспечивает более высокую скорость и эффективность по сравнению с использованием облачных сервисов или обычных CPU.

В новой версии Paint был обнаружен файл «NPUDetect», что говорит о возможности определения и использования NPU. С учетом уже имеющегося ИИ-режима Cocreator, это может означать интеграцию новых функций, таких как:

  • Продвинутые инструменты редактирования: например, интеллектуальное выделение объектов, автоматическое улучшение изображения, шумоподавление и т.д.
  • Реальные эффекты в реальном времени: стилизация изображений, изменение цвета, применение фильтров и многое другое – все это будет происходить без задержек.

Стоит отметить, что это пока лишь предположения, основанные на найденных файлах. Microsoft не делала официальных заявлений о новых функциях Paint.

Источник:Windows Latest
Автор:Булат Кармак
Теги:
#paint
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#Искусственный интеллект
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#Microsoft