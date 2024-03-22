Microsoft перенесет одну очень полезную функцию из Word в «Блокнот» на Windows 11

Опубликовано 22 марта 2024, 07:41
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Microsoft перенесет одну очень полезную функцию из Word в «Блокнот» на Windows 11Мало кто ждал, но никто не откажется
Помните «Блокнот»? Простой текстовый редактор, который всегда был под рукой в Windows.
Microsoft решила вдохнуть в него новую жизнь, добавив функцию, которая пригодится всем: проверку орфографии.
Теперь, печатая в «Блокноте», вы сможете увидеть ошибки и получить подсказки с правильным написанием слов. А если не хотите постоянно отвлекаться, приложение может автоматически исправлять опечатки.
Но это не всё! Microsoft также позволит настроить список исключений и указать типы файлов, которые не нужно проверять. В стандартный список уже включены txt, md, srt, ass, lrc и lic.
Пока что эта функция доступна только тестировщикам Windows Insiders, но Microsoft уже скоро обещает выпустить обновление для всех.
Прочие изменения в «Блокноте»:
- Обновленная страница настроек с анимацией и разделами.
- Разделение настроек на категории: «Внешний вид», «Форматирование текста» и «Открытие “Блокнота”».