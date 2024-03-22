Microsoft перенесет одну очень полезную функцию из Word в «Блокнот» на Windows 11

Microsoft решила вдохнуть в него новую жизнь, добавив функцию, которая пригодится всем: проверку орфографии.

Теперь, печатая в «Блокноте», вы сможете увидеть ошибки и получить подсказки с правильным написанием слов. А если не хотите постоянно отвлекаться, приложение может автоматически исправлять опечатки.

Но это не всё! Microsoft также позволит настроить список исключений и указать типы файлов, которые не нужно проверять. В стандартный список уже включены txt, md, srt, ass, lrc и lic.

Пока что эта функция доступна только тестировщикам Windows Insiders, но Microsoft уже скоро обещает выпустить обновление для всех.

Прочие изменения в «Блокноте»: