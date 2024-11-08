Microsoft по-новому назовёт свой ИИ — Windows Intelligence

Как отмечается, это будет очередной ребрендинг ИИ Microsoft. Ранее ИИ компании назывался Bing Chat, после коллаборации с OpenAI и внедрением в продукты вендора ChatGPT система получила название Copilot AI, а когда ИИ получил последнее крупное обновление, стал называться Copilot+.

И чтобы не отставать в этом вопросе от Apple, Microsoft намерена объединить все свои ИИ-сервисы и отдельные продукты под одним брендом — Windows Intelligence. Apple уже пошла на такой шаг — не продвигать множество атомизированных продуктов, а создать единый ИИ-кластер под общим названием — Apple Intelligence.

Как повлияет ребрендинг на качество ИИ-функционала, остаётся непонятно, так как пользователи массово жалуются на ухудшение качества ИИ-продуктов Microsoft после обновления.