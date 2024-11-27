Microsoft «поймали» на самовольном сборе данных пользователей для обучения ИИ

Об этом в соцсети Х сообщил инсайдер под ником nixCraft. По его словам, в указанных приложениях по умолчанию включена функция Connected Experiences. И якобы эта технология собирает данные, в том числе для обучения нейросетей.

Отключить эту функцию весьма сложно, вряд ли в этом разберётся неопытный пользователь. Тем не менее это важно знать, процесс отключения таков: после открытия офисного приложения от Microsoft нужно перейти в меню File → Options → Trust Center → Trust Center Settings → Privacy Options → Privacy Settings → Optional Connected Experiences, а затем снять галочку с пункта Turn on optional connected experiences.

«Этот параметр в дефолтной конфигурации позволяет Microsoft использовать любые документы, включая статьи, романы или другие произведения, в том числе являющиеся объектом авторских прав или содержащих коммерческую тайну без явного согласия авторов или владельцев. Возникает также конфликт интересов, поскольку данные, созданные в Microsoft Office, могут использоваться для обучения внутренних нейросетей в компаниях. По этой причине любой, кто обеспокоен защитой своей интеллектуальной собственности или конфиденциальной информации, должен немедленно принять меры», — прокомментировал сообщение инсайдера обозреватель портала tom’s Hardware Guide Антон Шилов.