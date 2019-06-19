Microsoft показала чудеса искусственного интеллекта в PowerPoint

Компания Microsoft представила четыре новых расширения для инструмента «Конструктор» в PowerPoint. Все они работают на основе технологии искусственного интеллекта и автоматически генерируют варианты дизайна, упрощая и оптимизируя творческие и рабочие процессы.

Как отмечает компания, «Конструктор» появился в приложении в 2018 году, а к апрелю 2019-го с помощью него был создан 1 миллиард слайдов.