Microsoft показала чудеса искусственного интеллекта в PowerPoint

Компания Microsoft представила четыре новых расширения для инструмента «Конструктор» в PowerPoint. Все они работают на основе технологии искусственного интеллекта и автоматически генерируют варианты дизайна, упрощая и оптимизируя творческие и рабочие процессы.
Как отмечает компания, «Конструктор» появился в приложении в 2018 году, а к апрелю 2019-го с помощью него был создан 1 миллиард слайдов.
Когда пользователь ввел несколько слов в пустой шаблон презентации, «Конструктор» в Power Point будет предлагать ему подборку качественных фотографий, отражающих смысл введенного сообщения, а также стили, темы и цветовое оформление, которые можно использовать при работе с презентацией. Идеи для оформления в «Конструкторе» доступны для подписчиков Office 365 и поддерживают 20 языков, в том числе русский.
Сотрудники компаний будут получать от «Конструктора» рекомендации по оформлению презентаций в соответствии с фирменным стилем компании, а также с учетом предыдущих сохраненных шаблонов. В настоящее время функция доступна подписчикам Office 365 Insiders на Windows 10 и Mac. «Конструктор» PowerPoint для корпоративных шаблонов доступен на всех языках, которые поддерживает Office (включая русский).
Функция Perspective Engine в «Конструкторе» автоматически распознает в презентации большие числа, сложные для понимания пользователями, и помогает проиллюстрировать их примерами. В настоящее время оно доступно для подписчиков Office 365 на английском языке. Поддержка других языков появится позже.
Функция Presenter Coach позволяет активировать режим репетиции выступления. Во время проговаривания презентации пользователь видит на экране статистику скорости речи, уведомления об использовании слов-паразитов и ненормативной лексики, и даже замечания о том, что говорящий просто читает текст со слайда, если такое происходит. В конце каждой репетиции докладчик получает отчет для дополнительной практики. Presenter Coach будет доступен на английском языке в веб-версии PowerPoint летом 2019 года.