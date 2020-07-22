Приложения
Сегодня 13:12
Microsoft показала, как будут выглядеть Word и PowerPoint будущего
Судя по всему, грядут большие перемены в дизайне интерфейсов
По всей видимости, в ближайшее время нас ожидает обновление дизайна множества приложений и программного обеспечения. Так, например, Apple перешла с плоского flat-дизайна на более объемный, но все еще минималистичный неоморфизм при разработке macOS Big Sur. А теперь и Microsoft показала, как будут выглядеть Word и PowerPoint будущего.
Для простоты восприятия нового языка дизайна фирменных приложений Microsoft, компания создала специальный видеоролик, в котором показала, как будет выглядеть офисный пакет Office 365 в ближайшие годы. Что интересно, в ролике также успели “засветиться” обновленные Microsoft Word и PowerPoint. На основе их внешнего вида можно предположить, как будет выглядеть и Microsoft Excel.
Главное, что можно точно понять из видеопрезентации компании, так это то, что она намерена сделать в интерфейсе акцент на контенте, отбросив различные менюшки и пункты в сторону.