Microsoft показала варианты меню «Пуск» для Windows 11, от которых отказалась

Пользователей ожидает больше прикреплённых приложений и возможность отключить раздел рекомендаций. При этом в Microsoft рассказали, что в ходе разработки рассматривались различные концепции дизайна и компоновки меню, и в финальной версии не будет таких элементов, как сочетание классического дизайна меню в Windows 10 и современного в Windows 11. Также разработчики отказались от панели быстрого запуска таких приложений, как Designer и PowerPoint, а также занимающего всё экранное пространство меню как в Windows 8.