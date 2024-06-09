Microsoft «поплыла»: компания не станет делать функцию Recall обязательной

Как высказались многие эксперты, это настолько неоднозначная и опасная функция, что никому особо не понятно, зачем она нужна на компьютере. Recall даже называют «сбывшейся мечтой хакера»: функция делает снимки рабочего стола каждые 5 секунд якобы для того, чтобы пользователь смог с помощью ИИ легко найти и скопировать текст, изображения или просто посмотреть, что делал в определённое время, чтобы воссоздать конкретный эпизод взаимодействия с системой.

Критика специалистов на разных уровнях всё-таки подтолкнула Microsoft к ответным шагам. Если изначально Recall должна была быть обязательной функцией, включённой по умолчанию, то сейчас разработчики сделали подробный экран с объяснением, как пользователь может с лёгкостью отказаться от этого функционала, отключив его в настройках Copilot Plus.

К тому же для использования Recall теперь придётся настраивать Windows Hello — биометрию. То есть для доступа к Recall придётся отсканировать лицо или отпечаток пальца.

За счёт этого другой пользователь компьютера, даже зарегистрированный в системе, не сможет увидеть зашифрованную информацию. Более того, изображения будут расшифровываться только по запросу, поэтому пользователь должен пройти аутентификацию в Windows Hello, прежде чем система сможет прочитать какие-либо скриншоты.