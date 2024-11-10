Microsoft попросили сохранить функцию подключения Android к Windows 11

WSA была представлена в 2021 году и стала пользоваться большой популярностью среди пользователей за счёт запуска приложений для Android, включая те, аналогов которых нет на Windows. Однако 5 марта 2025 года WSA будет полностью закрыта для использования.

Весной 2024 года разработчики Microsoft официально прекратили поддержку WSA, но до 5 марта 2025 года все скачанные и установленные приложения продолжат работать. После указанной даты все эти приложения станут нерабочими.

По этой причине пользователи просят Microsoft не закрывать проект WSA, оставить его в качестве функционала Windows 11.

Одним из самых комментируемых постов в соцсети Х стал твит «Пожалуйста, не убивайте подсистему Windows для Android в 2025 году». Под этим текстом поставили более 600 лайков и оставили десятки комментариев.