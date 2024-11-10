Приложения
Опубликовано 10 ноября 2024, 00:00
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Microsoft попросили сохранить функцию подключения Android к Windows 11

Пользуется среди пользователей большой популярностью
Пользователи начали массово обращаться к Microsoft по поводу сохранения в Windows 11 технологии Windows Subsystem for Android (WSA) — Подсистема Windows для Android. Эта подсистема позволяет запускать Android-приложения на Windows.
Microsoft попросили сохранить функцию подключения Android к Windows 11

© Microsoft

WSA была представлена в 2021 году и стала пользоваться большой популярностью среди пользователей за счёт запуска приложений для Android, включая те, аналогов которых нет на Windows. Однако 5 марта 2025 года WSA будет полностью закрыта для использования.

Весной 2024 года разработчики Microsoft официально прекратили поддержку WSA, но до 5 марта 2025 года все скачанные и установленные приложения продолжат работать. После указанной даты все эти приложения станут нерабочими.

По этой причине пользователи просят Microsoft не закрывать проект WSA, оставить его в качестве функционала Windows 11.

Одним из самых комментируемых постов в соцсети Х стал твит «Пожалуйста, не убивайте подсистему Windows для Android в 2025 году». Под этим текстом поставили более 600 лайков и оставили десятки комментариев.

Источник:Windows Latest
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#Windows 11
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