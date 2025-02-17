Microsoft позаимствует дизайн настроек в Google Chrome для браузера Edge

Например, для быстрого доступа к функциям очистки данных просмотра и настройкам внешнего вида добавлены кнопки в категории «Профили», «Конфиденциальность» и «Внешний вид». Это упрощает использование приложения и позволяет изменять настройки всего несколькими кликами мыши.

Кроме того, обновление также повысило производительность браузера. Теперь используется движок WebUI 2 для работы с веб-страницами и элементами, что ускоряет загрузку настроек «и переключение между функциями без задержек и лагов». Эти изменения направлены на то, чтобы сделать пользовательский интерфейс Microsoft Edge не только более похожим на Chrome, но и «чтобы облегчить переход пользователей на Edge».

Собственно, в этом и заключается цель Microsoft: максимально приблизить дизайн и функциональность Edge к Chrome для переманивания пользователей.