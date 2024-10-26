Microsoft представила функцию «суперразрешения» фотографий с помощью Copilot+

Инсайдеры, которые подключены к каналам Canary, Dev и Release Preview, могут воспользоваться функциями «суперразрешения» — увеличения и улучшения фото, а также распознавания текста на фото. Улучшить разрешение фотографии можно до 8 раз, это позволит улучшать старые снимки низкого качества и подготавливать фото к печати.

Функция называется Super Resolution и представлена прежде всего как составляющая обновления Windows 11 24H2. Работает новая функция на компьютерах с ARM-чипами Snapdragon, которые оснащены собственным ИИ Microsoft — Copilot+. Это позволяет использовать ИИ для улучшения фото локально, только на компьютере, без необходимости подключения к облачному сервису.

Отмечается, что Super Resolution использует нейропроцессор (NPU), обеспечивающий работу Copilot+. Поэтому работать функция может только на соответствующих компьютерах. Зато распознавание текста доступно на любом устройстве под управлением Windows 11 24Н2.