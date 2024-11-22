Microsoft представила новый инструмент защиты от сбоев любой сложности

Опубликовано 22 ноября 2024, 19:301 мин.
Microsoft представила новый инструмент защиты от сбоев любой сложностиИнженеры компании тестируют новый инструмент
На конференции Ignite 2024 представители Microsoft рассказали, что инженеры компании разработали и в настоящее время тестируют новый инструмент для восстановления сбоя компьютеров. Причём исправить можно будет последствия, в том числе локальных сбоев любой сложности или даже глобальных сбоев. Чтобы не повторилась июльская история со сбоем ПО во многих странах, вызванная программой от CrowdStrike.
Речь идёт об инициативе Secure Future Initiative, которая позволит быстро восстанавливать работу компьютеров и систем после сбоя. В качестве инструмента будет использоваться разрабатываемая система Quick Machine Recovery (QMR), посредством которой IT-специалисты смогут развёртывать целевые исправления не только на конкретных устройствах, но и на всех компьютерах экосистемы, подключённых к сети.
По словам представителей Microsoft, QMR — новый и основополагающий метод защиты от сбоев для любой IT-экосистемы. Инструмент будет запущен в начале 2025 года, сейчас решение проходит внутренние тестирования в Microsoft.