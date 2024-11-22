Microsoft представила новый инструмент защиты от сбоев любой сложности

Речь идёт об инициативе Secure Future Initiative, которая позволит быстро восстанавливать работу компьютеров и систем после сбоя. В качестве инструмента будет использоваться разрабатываемая система Quick Machine Recovery (QMR), посредством которой IT-специалисты смогут развёртывать целевые исправления не только на конкретных устройствах, но и на всех компьютерах экосистемы, подключённых к сети.

По словам представителей Microsoft, QMR — новый и основополагающий метод защиты от сбоев для любой IT-экосистемы. Инструмент будет запущен в начале 2025 года, сейчас решение проходит внутренние тестирования в Microsoft.