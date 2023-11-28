Microsoft представила Paint DALL-E — ИИ-генератор картинок в Windows 11

Такой функцией разработчики оснастили штатный редактор изображений Paint. Программа работает не хуже, чем Bing Image Creator и DALL-E в ChatGPT Plus, которые тоже основаны на DALL-E 3. ИИ-функция представлена в режиме Cocreator («Соавтор») и достаточно точно следует текстовому описанию пользователя.

Чтобы активировать функцию, нужно нажать на кнопку Cocreator, вписать текстовый запрос и выбрать нужный стиль. Через несколько секунд система покажет несколько вариантов картинок, сгенерированных ИИ.