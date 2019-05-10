Microsoft представила Windows 10 May 2019 Update

Компания Microsoft анонсировала крупное обновление своей операционной системы — Windows 10 May 2019 Update. Обновление на стадии Release Preview начнёт распространяться для тестеров со следующей недели, а широкая доступность запланирована на конец мая.

Апдейт — это следующая версия Windows 10, известная под кодовым названием 19H1. Это относительно небольшое обновление с точки зрения заметных пользователю функций.

Самые бросающиеся в глаза из новшеств — новая светлая тема Windows 10, «Песочница» (Windows Sandbox), разделение поиска Cortana и Windows, а также поддержка японских смайликов Каомодзи.