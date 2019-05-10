Microsoft представила Windows 10 May 2019 Update

Компания Microsoft анонсировала крупное обновление своей операционной системы — Windows 10 May 2019 Update. Обновление на стадии Release Preview начнёт распространяться для тестеров со следующей недели, а широкая доступность запланирована на конец мая.
Апдейт — это следующая версия Windows 10, известная под кодовым названием 19H1. Это относительно небольшое обновление с точки зрения заметных пользователю функций.
Самые бросающиеся в глаза из новшеств — новая светлая тема Windows 10, «Песочница» (Windows Sandbox), разделение поиска Cortana и Windows, а также поддержка японских смайликов Каомодзи.
Особое внимание в Windows 10 May 2019 Update разработчики Microsoft обращают на возможность «взять под контроль» обновления. Обычно Microsoft довольно агрессивно внедряет апдейты на ПК с Windows, как только они готовы. С майским обновлением ситуация изменится. Пользователь сможет выбрать, когда устанавливать крупные обновления. Можно даже выбрать сохранить текущую версию и продолжить получать ежемесячные обновления безопасности.