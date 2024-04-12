Microsoft представит «локальный ИИ на ПК» и другие технологии в мае

В документах, в которых говорится о предстоящей в мае конференции Microsoft под названием Build 2024, отмечено, что новая функция ИИ в Windows 11 обеспечит «более глубокое взаимодействие, позволяя пользователям исследовать свою цифровую жизнь с помощью продвинутых функций ИИ». Также эта функция называется «локальным ИИ на ПК», работающих на Windows 11.

Всё это будет упаковано в обновление под кодом Windows 11 24H2. Его составляющей является ранее анонсированная функция PowerToys Advanced Paste with Local AI — продвинутых копирования и вставки на основе ИИ.

Поддержку этих технологий обеспечат новые компьютеры с Windows 11 на процессорах Snapdragon X Elite, которые начнут поставляться в середине 2024 года, но и существующие устройства начнут получать обновление over-the-air (OTA, по воздуху) в сентябре или октябре. При этом Microsoft предупреждает, что некоторые функции ИИ не будут готовы до осени.

«Сегодня мы демонстрируем совершенно новые функции, которые позволят пользователям глубже взаимодействовать со своей цифровой жизнью в Windows с помощью передовых функций искусственного интеллекта. Узнайте, как ваши приложения могут интегрироваться с этими возможностями и повысить вовлечённость и удовлетворённость пользователей», — говорится в документе Microsoft.