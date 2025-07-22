Microsoft предупредила о хакерских атаках на серверы SharePoint

Атака относится к типу «нулевого дня» — это значит, что злоумышленники воспользовались ранее неизвестной уязвимостью. По данным Microsoft, атакующие могут использовать эту уязвимость для маскировки своей личности и выдачи себя за доверенные источники. Такое вмешательство позволяет скрытно проникать в системы и потенциально манипулировать данными.

Компания рекомендовала срочно установить обновления безопасности, которые уже были выпущены. Для тех, кто не может использовать антивирусную защиту в полном объеме, Microsoft советует временно отключить серверы от сети, чтобы не допустить взлома.