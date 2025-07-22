Microsoft предупредила о хакерских атаках на серверы SharePoint

Опубликовано 22 июля 2025, 05:151 мин.
Microsoft предупредила о хакерских атаках на серверы SharePointУязвимость затронула компании и госструктуры
Microsoft сообщила об активных хакерских атаках на серверное программное обеспечение SharePoint, которое используется компаниями и государственными структурами для обмена документами внутри организаций. Уязвимость касается только локальных серверов, облачный сервис SharePoint Online в Microsoft 365 не пострадал.
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Атака относится к типу «нулевого дня» — это значит, что злоумышленники воспользовались ранее неизвестной уязвимостью. По данным Microsoft, атакующие могут использовать эту уязвимость для маскировки своей личности и выдачи себя за доверенные источники. Такое вмешательство позволяет скрытно проникать в системы и потенциально манипулировать данными.
Компания рекомендовала срочно установить обновления безопасности, которые уже были выпущены. Для тех, кто не может использовать антивирусную защиту в полном объеме, Microsoft советует временно отключить серверы от сети, чтобы не допустить взлома.