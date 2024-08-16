Microsoft прекратила навязывать рекламу Windows 11 лишь некоторым пользователям

Однако Microsoft столкнулась со шквалом жёсткой критики, после чего скорректировала свои планы и прекратила показывать полноэкранную рекламу Windows 11 на подходящих для обновления устройствах с Windows 10. Изначально планировалось, что пользователи Windows 10 Pro и Pro Workstation, подключённые к неуправляемому домену, будут получать полноэкранные уведомления с текстом «Обновляйтесь бесплатно до последней версии Windows 11» с двумя кнопками «Да» и небольшой ссылкой «Сохранить Windows 10» в углу.

Новая реклама должна была показываться с ежемесячным обновлением безопасности от апреля 2024 года, но новые сроки, скорректированные из-за жалоб и недовольства пользователей, будут объявлены в ближайшие месяцы.

При этом на «обычных пользователей» пересмотренные планы Microsoft не распространяются. И если на компьютере, совместимом с Windows 11, установлена одна из «домашних» версий Windows 10, то реклама Windows 11, скорее всего, будет появляться.