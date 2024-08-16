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Опубликовано 16 августа 2024, 21:00
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Microsoft прекратила навязывать рекламу Windows 11 лишь некоторым пользователям

Но касается это только продвинутых версий
Компания Microsoft решила расширить число весьма навязчивых приглашений для обновления до Windows 11. Пользователей Windows 10, у которых «железо» соответствует характеристикам, начали уговаривать перейти на новую ОС, так как поддержка Windows 10 заканчивается.
Microsoft прекратила навязывать рекламу Windows 11 лишь некоторым пользователям
© Clint Patterson / Unsplash

Однако Microsoft столкнулась со шквалом жёсткой критики, после чего скорректировала свои планы и прекратила показывать полноэкранную рекламу Windows 11 на подходящих для обновления устройствах с Windows 10. Изначально планировалось, что пользователи Windows 10 Pro и Pro Workstation, подключённые к неуправляемому домену, будут получать полноэкранные уведомления с текстом «Обновляйтесь бесплатно до последней версии Windows 11» с двумя кнопками «Да» и небольшой ссылкой «Сохранить Windows 10» в углу.

Новая реклама должна была показываться с ежемесячным обновлением безопасности от апреля 2024 года, но новые сроки, скорректированные из-за жалоб и недовольства пользователей, будут объявлены в ближайшие месяцы.

При этом на «обычных пользователей» пересмотренные планы Microsoft не распространяются. И если на компьютере, совместимом с Windows 11, установлена одна из «домашних» версий Windows 10, то реклама Windows 11, скорее всего, будет появляться.

Источник:Neowin
Автор:Андрей Кадуков
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