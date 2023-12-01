Microsoft превратит Android-смартфоны в веб-камеры для Windows

Это нововведение аналогично Continuity Camera от Apple, позволяя пользователям Android экономить на дополнительных расходах на веб-камеру. Код указывает на грядущие улучшения, такие как эффекты для видеозвонков, предлагающие пользователям такие опции, как размытие, ретушь, HDR, ночной режим и многое другое. Дополнительно добавят предупреждения об перегревах устройства.

Эта функция может быть эксклюзивной для устройств с Link to Windows в качестве системного приложения, таких как новые телефоны Samsung Galaxy и OnePlus 11, пользователи iOS могут ее пропустить.

Но приятно, что перспектива превращения смартфона в надежную веб-камеру (если мы говорим об Android-смартфонах) уже маячит на горизонте.